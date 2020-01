Sono stati premiati a Tortoreto, in occasione della Festa del tennis abruzzese, Giuseppe Celenza, Mosè Ferretti, Maurizio Ialacci e Stefano Santicchia, tennisti vastesi che nella scorsa stagione agonistica hanno vinto il campionato di serie D2.

La Promo Tennis, guidata dal presidente Giuseppe D'Alessandro, potrà così schierare una formazione di punta in serie C e un'altra in D1, così da continuare a far crescere il movimento tennistico vastese.