Si svolgerà il prossimo 5 dicembre la 15ª edizione di Panunto, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Roccavivara in collaborazione con la Pro-loco “Pro-Canneto” si inserisce nell’ambito del calendario nazionale delle Città dell’Olio denominata “ Andar per Frantoi e Mercatini”.



La manifestazione si prefigge di valorizzare la tradizione dell’olio extravergine d’oliva e dei pani. L’Ente ha proposto il 10° concorso “Roccavivara in olio”, per verificare il livello di qualità raggiunto fino ad oggi dell’olio extravergine di oliva prodotto dai coltivatori rocchesi e per la valorizzazione e il miglioramento degli oli stessi. I campioni di olio in concorso saranno analizzati con prove organolettiche dall’ARSIARP di Larino e i risultati saranno stati presentati dal Dott. Agr. Maurizio Corbo – Capo-Panel.



La serata si è concluderà con la degustazione dei prodotti tipici nel centro storico del paese.

Comune di Roccavivara