Strada provinciale 181 tra Vasto e San Salvo bloccata per un'incidente in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi, un furgone, un autobus e una Ford Fiesta.

Nell'impatto è rimasto ferito il conducente del furgone, trasportato al San Pio da Pietrelcina per gli accertamenti clinici. Il giovane, R. S., 33enne di Cupello, è stato ricoverato in prognosi riservata; comunque non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno effettuato il trasporto in ospedale, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Vasto, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dimanica dell'incidente.