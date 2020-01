Hanno bucato il muro per entrare nel capannone e compiere il furto. È successo ieri notte nella zona industriale di San Salvo, dove ignoti hanno colpito in viale Belgio nell'azienda Lombardi, specializzata nella distribuzione di bevande per le attività della zona.

Da quanto si apprende, i ladri sono riusciti a portare via un furgone usato dall'azienda con all'interno un discreto quantitativo di bevande.

La questione sicurezza di Piana Sant'Angelo resta così tra i temi più attuali. A giocare a favore dei malintenzionati c'è sicuramente l'assenza di illuminazione. L'Arap (che dovrebbe gestire i servizi nelle zone industriali) da tempo non assicura il funzionamento corretto di fari e lampioni nonostante le imprese presenti paghino per il servizio [LEGGI].