È Francesco Ricciardi il nuovo segretario organizzativo della Democrazia Cristiana a Vasto. L'incarico è giunto dal segretario nazionale, Angelo Sandri, tramite l’onorevole Antonio Verini, segretario regionale della DC.

"In particolare - spiegano dal partito - in questa fase Ricciardi sarà chiamato a riorganizzare la Democrazia Cristiana sul territorio vastese, provvedendo alle operazioni di tesseramento per il 2016 ed alla convocazione dell'assemblea congressuale municipale per l'elezione degli organismi direttivi. Per una fase delicata che punta a rafforzare la DC infatti, l'invito rivolto al nuovo segretario è di avviare tutte le iniziative idonee al fine di rinvigorire il legame tra comunità e territori per avvicinarsi alle esigenze dei cittadini".

"Ringrazio per la fiducia nei miei confronti, - ha sottolineato Ricciardi - il ruolo conferitomi, seppur impegnativo, è allo stesso tempo stimolante, sono certo che nessuno farà mancare la sua preziosa collaborazione per svolgere al meglio questo delicato compito". Parole di vicinanza, poi, per i cugini dell'UDC rimasti delusi dalle decisioni del direttivo nazionale: "Aggiungo inoltre, che apprezzo e condivido le idee del capogruppo UDC Massimiliano Montemurro e dell'ex segratario Angelo Bernardone, con cui mi sono già rapportato circa la necessita di far nascere a Vasto la casa dei moderati fautrice dei fausti del passato, ora distrutti da amministratori non all'altezza del compito. Preannuncio l’ inizio di un lavoro comune, progettuale e programmatico che guardi al futuro, allargato ai movimenti, le associazioni e a tutti i cittadini desiderosi di impegnarsi in politica per lo sviluppo dei nostri territori e che intendono con chiarezza condividerne i valori democratici e cristiani".