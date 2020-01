Stagione ai nastri di partenza per gli Amici del Basket San Salvo. Dopo i cambiamenti avvenuti in società con il cambio di testimone passato a Saverio Celenza, nuovo presidente della società sansalvese, i biancazzurri si preparano a disputare il campionato di Promozione abruzzese, iniziato sabato scorso. Non essendo scesi in campo a causa del rinvio della partita contro la We’re Basket Ortona, Celenza e compagni saranno di scena questa domenica in casa per affrontare il Loreto Aprutino nell’esordio (palla a due in programma alle ore 17:30).

Una squadra costruita sul finire di questa estate, potendo contare anche sul ritorno in campo di molti ragazzi che un tempo giocavano nelle giovanili della Vasto Basket e della Pgs Virtus Vasto. Dopo i sacrifici fatti ed il lavoro svolto dall’ex presidente Alberto Antenucci- al quale va il merito di aver portato il basket a San Salvo e di averlo fatto con professionalità e passione- questa realtà continua ad operarsi nella crescita dei giovani sia per quanto riguarda la squadra femminile che quella maschile, con la prima squadra che oltre a voler portare a casa vittorie, ha l’obiettivo di far divertire e far amare questo sport. Il campionato di Promozione ha avuto inizio questo sabato ed ha visto vincere il Blu Basket Isola (48-59 sul Roseto Basket 2014), la Robur Pescara (71-59 sul Cepagatti Basket) e la Tornimparte Basket (64-42 sul Loreto Basket). Non si è giocata anche la gara Pgs Interpida Ortona-Spoltore Basket.

La nuova rosa- Come detto in precedenza, una rosa completamente rinnovata in casa Amici del Basket San Salvo per questa nuova stagione. A seguire l’elenco dei giocatori che indosseranno la maglia biancazzurra: Saverio Celenza, Francesco D’Adamo, Angelo Cianciosi, Nicola Lemme, Luca Sacchetta, Francesco Giancristofaro, Paolo Fuiano, Domenico De Felice, Aleandro Giacomucci, Sokol Koshena, Daniele Di Biase, Marco Di Casoli, Alessio Boccardo, Elvi Koshena con l’aggiunta di altri ragazzi provenienti dalle giovanili.

La società- Oltre al nuovo presidente Saverio Celenza, figurano anche Anna Celenza (dirigente responsabile), Enzo Boccardo ed Enzo Giattini (dirigenti).

Il calendario del girone di andata degli Amici del Basket San Salvo

Amici del Basket-We’re Ortona (rinviata al 17/12/2015)

Amici del Basket-Loreto Basket (6/12/2015 ore 18:30)

Amici del Basket- Blue Basket Isola (12/12/2015 ore 18:30)

Cepagatti Basket-Amici del Basket (19/12/2015 ore 18:00)

Roseto Basket- Amici del Basket (6/1/2016 ore 18:00)

Amici del Basket- Robur Pescara (9/1/2016 ore 18:30)

Tornimparte Basket-Amici del Basket (17/1/2016 ore 18:00)

Spoltore-Amici del Basket (23/1/2016 ore 19:00)

Amici del Basket-PGS Interpida Ortona (30/1/2016 ore 18:30)

Essaouiramoda basket-Amici del Basket (7/2/2016 ore 17:00)