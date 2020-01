"Sono state presentate al Suap, sportello unico delle attività produttive, circa 50 domande per l'installazione di nuove antenne per la telefonia mobile". Lo afferma Ivo Menna, candidato sindaco di Vasto alle elezioni 2016 per la lista civica La Nuova Terra.

"Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna - dice Menna - ha garantito, in una riunione con l'Avvocatura comunale e i funzionari dell'Urbanistica, che avrebbe lui stesso trovato una soluzione col gestore del parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo. I 2500 cittadini firmatari del documento sono in attesa che il sindaco assolva a questa promessa fatta al Comitato anti-antenna. Siamo di fronte all'inosservanza delle due ordinanze di sospensione dei lavori, oggetto di ricorso al Tar. Inoltre, sul contratto di gestione del multipiano non è scritto che il torrino può essere utilizzato per l'installazione di antenne. Il gestore percepisce migliaia di euro l'anno per l'antenna e ai vastesi, invece, non viene corrisposto alcun servizio pubblico. E non dimentichiamo che la struttura, costata 3 milioni e mezzo di euro, è stata data in gestione al privato per un canone di appena mille euro al mese. Siamo di fronte all'incompetenza del mondo politico e burocratico? Nel centro storico di vasto, nel giro di 500 metri, riscontriamo 9 antenne sul tetto del municipio e altre sul multipiano, in via Giulia e in via San Michele, oltre al traliccio di via Madonna dell'Asilo. Inoltre, sono state presentate al Suap, sportello unico delle attività produttive, altre 50 domande per l'installazione di nuovi, analoghi impianti. La Regione si assuma le sue responsabilità: il presidente D'Alfonso e l'assessore alla Sanità, Silvio Paolucci, si impegnino affinché l'Arta, agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, installi a Vasto delle centraline per rilevare i livelli di inquinamento elettromagnetico".