"Anche quest’anno, per le Festività natalizie, il Consorzio Vasto in Centro e tutti i suoi associati saranno impegnati nell’offrire la massima disponibilità ed accoglienza alla cittadinanza locale ed agli ospiti che per l’occasione verranno o torneranno a Vasto". Ad annunciare l'apertura 7 giorni su 7 nel periodo natalizio è Marco Corvino, presidente del consorzio commerciale Vasto in Centro, che raggruppa una settantina di esercenti della città antica.

"Tutte le attività - spiega Corvino - effettueranno l’apertura festiva con l’abolizione del riposo settimanale a partire da domenica 6 dicembre, e per le giornate di sabato 19 e domenica 20 l’apertura serale prolungata fino alle ore 21.

L’augurio è che lo shopping in centro possa essere espressione di una maggiore serenità e tranquillità, portatore di un sorriso in più che solo il Natale concede a tutti".