"Vedevo tanta gente in pigiama, mi sembrava strano...". Tanta la curiosità dei passanti, questa mattina, in centro a Vasto, che si sono imbattuti nei lavori per le riprese relative a uno spot di un noto marchio alimentare, che vanno avanti da questa mattina. Comparse e attori abbigliati in maniera inusuale per il centro di Vasto, infatti, e gran dispiegamento di operatori e attrezzature di produzione.

Al lavoro, una squadra guidata dal regista di San Salvo, Leone Balduzzi.

Nel 2013 era stata girata in città la pubblicità dei Fonzies.