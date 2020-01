"A seguito di numerose lamentele pervenutemi, mi corre il dovere morale di segnalare il completo stato di abbandono in cui versa via del Porto, una delle arterie principali della città, che vede frequenti passaggi di automobili, che tra l’altro sfrecciano a velocità sostenuta per mancanza di rallentatori e che provocano disagi a molti residenti e pedoni che con difficoltà tentano di percorrere l’arteria a piedi e lamentano una mancanza di sicurezza anche a causa della assenza di marciapiedi, e quindi risulta disagevole percorrerla con passeggini e bambini".

Il rilievo arriva dal consigliere comunale di Progetto per Vasto, Andrea Bischia, che aggiunge: "Tenendo presente che anche l’illuminazione scarseggia, che la strada necessita di asfalto e che per quanto concerne gli impianti di videosorveglianza non è stata prevista nessuna copertura in questa prima trance di lavori, viene da sé che la sicurezza è latente sotto tutti i punti di vista. È un problema da non sottovalutare, vista la crescita esponenziale dei residenti in quella zona; spero che questo possa essere un sollecito affinché venga ripristinato un minimo di sicurezza per quei cittadini che vivono questo disagio e con la paura per la propria incolumità".