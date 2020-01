Un omaggio al cardinale Loris Francesco Capovilla a poco meno di due mesi dal suo centesimo compleanno [LEGGI]. L'Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) ha organizzato, in collaborazione con la Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone, la presentazione del libro Il pane e la pace. Sarà l'autore Enrico Galvotti, professore di Storia del Cristianesimo presso l'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti Pescara, venerdì 4 dicembre alle 18:00, presso la Sala della Società Operaia e Mutuo Soccorso di Vasto, a ripercorrere, attraverso il suo testo, l'episcopato di Capovilla nella diocesi di Chieti-Vasto.

Il Cardinale Capovilla, già segretario particolare di Papa Giovanni XXIII, è stato nominato Arcivescovo in terra d'Abruzzo nel 1967 , stringendo legami indelebili con quanti l'hanno incrociato lungo il cammino, e in particolare con la città di Vasto. Anni in cui svolge il suo ruolo di pastore in dialogo costante con Roma e lo sguardo sempre vigile sulla Chiesa e il suo mondo. Il volume racconta questi anni senza tralasciare gli elementi di complessità della relazione fra il vescovo e gli esponenti della politica locale.

Nell'incontro moderato dal giornalista Pino Cavuoti saranno presenti, oltre all'autore, mons. Decio D'Angelo, parroco emerito di Santa Maria Maggiore, ed il Dott. Beniamino De Nardis esperto di Csr.