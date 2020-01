Si svolgerà il prossimo 5 dicembre, alle 15.30, presso l'auditorium del Polo Liceale Pantini Pudente di Vasto, l'evento culturale "Padre e figlie. Memorie da casa Croce" , curato dal professor Gianni Rodini.

"Padre e figlie. Memorie da casa Croce" è un ricordo di Elena Croce, figlia primogenita del grande Filosofo, nel centenario della nascita. Il momento memorialistico evoca una dimensione profonda, quella del sostare e del fare anima, per ascoltare e vedere il darsi da sé di immagini e vissuti incorniciati da cose apparentemente lievi e di non immediato riferimento, come una mantiglia di merletto leggero, una fotografia, una cartolina, un quadro o un antico giuoco di Pinocchio. Trattasi di una dimensione affettiva e strettamente familiare che palpiterà in un’intensa Narrazione scenica strutturata in due atti, con una connotazione artistico-letteraria per gli anni dell’infanzia e della prima giovinezza, e più decisamente etico-politica per gli anni della maturità.

Elena Croce credeva nell’utilità delle memorie: non solo la sua Opera di traduttrice e scrittrice sostanzia il senso di quella consapevolezza da recuperare che lei amava definire coscienza della tradizione, ma anche la sua fervente attività di pubblicista e ambientalista conferma l’importanza di un’altra consapevolezza da maturare, che ci coinvolge tutti, ossia la coscienza ecologica. La fondazione di Italia Nostra e del FAI sono difatti riconducibili al suo instancabile attivismo. La mostra di alcuni autografi e rarità familiari avranno come sfondo il rapporto di profonda amicizia con Alessandro Casati, Fausto Nicolini, Raffaele Mattioli, Beniamino Rosati e Marco Pannella. Sarà presente la scrittrice Benedetta Adele Craveri, figlia di Elena Croce.

Gianni Rodini