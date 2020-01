Sarà a Vasto, il prossimo 7 dicembre, Marco Santarelli, ricercatore teramano, per un doppio appuntamento nel segno della sua Scienza in valigia. "La cultura scientifica non è solo, anzi non lo è quasi mai, chiusa nella stanza di un laboratorio o ingessata in un’aula di università. La cultura scientifica, basata sul presupposto che la scienza ha effetti continui su ogni aspetto della nostra quotidianità, può assumere forme e colori della musica, del teatro, e persino il gusto della buona cucina", si legge nella presentazione dell'evento che si svolgerà in due fasi: alle 17.30 presso la Libreria Mondadori verrà presentato il testo “Sotto una cupola stellata”, scritto da Santarelli e Margherita Hack. La presentazione, moderata dal giornalista Pino Cavuoti, sarà ad ingresso gratuito.

Alle 20.00, lo show di divulgazione scientifica continuerà presso la Gastronomia Macrobiotica Gomasio in via Naumachia (prenotazione obbligatoria al numero 339/5728586). Nello spettacolo sono inseriti esperimenti e momenti musicali live. L'evento è in collaborazione con Comma Eventi.

Marco Santarelli è un ricercatore teramano, esperto in Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, collaboratore storico dell’astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato il progetto che sta presentando in tutta Italia. Iniziato prima come prodotto televisivo su tv internazionali e nazionali ora La scienza in valigia è anche un CD di canzoni scritte e registrate dallo stesso Santarelli con la collaborazione di Alex Paolini nelle vesti di Brand Manager oltre che nelle vesti di musicista (batteria, percussioni) all’interno della formazione artistica.