Si è tenuta stamattina presso la Sala consiliare del Comune di Vasto la presentazione del calendario targato Anffas-Matrix SìAmo, alla presenza del vice prefetto della Provincia di Chieti, Luciano Conti, il sindaco Luciano Lapenna, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Forte, il presidente dell'Anffas Vasto, Paola Mucciconi, Simone Caner, del consorzio di cooperative Matrix e Patrizia Angelozzi, che - insieme al fotografo Costanzo D'Angelo - ha curato la realizzazione del calendario. Presenti anche gli alunni dell'Istituto "Palizzi" che hanno collaborato alla stessa produzione, patrocinata dalla Prefettura di Chieti e dal Comune di Vasto.

Dopo i saluti del presidente Forte, del sindaco Lapenna e del vice prefetto Conti, Simone Caner della cooperativa Matrix, che gestisce i centri di accoglienza immigrati del territorio ha invitato gli studenti a cogliere il senso del calendario e a "guardare negli occhi" i protagonisti, superando gli stereotipi.

È stata poi Patrizia Angelozzi a spiegare nel dettaglio il progetto realizzato: "A seguito di tanti piccoli incontri abbiamo messo insieme delle storie, che però non sono cronaca, ma offrono l'opportunità di conoscere in profondità i protagonisti del calendario". Un calendario, per la prima volta, in bianco e nero: "Ho sempre preferito i colori - ha spiegato la presidente Paola Mucciconi - per sottolineare la positività delle storie che raccontiamo, ma grazie al lavoro fatto da Patrizia Angelozzi e Costanzo D'Angelo, insieme ai ragazzi del 'Palizzi', abbiamo colto un risultato straordinario utilizzando il bianco e nero. Sfido chiunque a non avere un sentimento di emotività positiva, guardando questo calendario. Con Simone Caner e Matrix, poi, c'è stata subito una grande sintonia".

La presidente dell'Anffas Vasto, infine, ha annunciato l'appuntamento dell'8 dicembre, alle 17, presso la Sala "Mattioli", per la presentazione della mostra Abilitarte che rimarrà a disposizione del pubblico fino al 13 dicembre e un altro appuntamento targato Anffas-Matrix, con uno spettacolo speciale previsto per il 16 dicembre presso il Teatro Rossetti.