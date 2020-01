Era stato realizzato negli anni Sessanta e serviva a convogliare l'acqua non trattata agli impianti di depurazione della zona industriale di San Salvo e oggi non esiste più. Lo sbarramento sul fiume Trigno di proprietà del Coniv è stato portato via dalla furia delle acque di venerdì scorso, 27 novembre.

Dopo la ricognizione dei danni alle opere viarie, vengono alla luce anche quelli che non hanno fatto notizia durante le prime ore dell'emergenza.

Tra i più eclatanti ci sono quelli riportati dall'opera realizzata sul fiume Trigno: da qui, in territorio di Lentella (località Pietra Fracida), fino a poco tempo fa veniva captata l'acqua da convogliare negli impianti sansalvesi che, una volta depurata, riforniva la utenze della fascia costiera di Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia e della zona industriale di Piana Sant'Angelo. Dall'estate 2014, dopo che fu riscontrata la presenza di salmonella, il punto di captazione fu spostato più a monte, a San Giovanni Lipioni.

Venerdì scorso, mentre il Treste erodeva il terrapieno della Statale 650, il Trigno spazzava via gli enormi blocchi che erano lì da oltre 50 anni. Impressionanti le immagini. I danni dell'ultima piena, seppur enormi, non dovrebbero avere ripercussioni sul flusso idrico in virtù dello spostamento della captazione. Ieri, i tecnici del Genio civile presenti a Lentella hanno fatto una ricognizione, ma è difficile che vi siano interventi in tal senso.