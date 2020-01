Grande successo dell'iniziativa a scopo benefico del Lions Club Vasto New Century svoltasi domenica pomeriggio presso l'hotel Excelsior che ha visto la partecipazione di oltre 120 persone al tradizionale appuntamento con il gioco a quiz "Dr. Why" dove tutti i partecipanti gareggiando, confrontandosi e soprattutto socializzando, si sono sfidati fino all'ultima domanda.

La somma raccolta con il contributo dei presenti sarà devoluto come nello scopo del Lions Club international in uno dei vari settori di impegno sociale che vedono il Club New Century presente in modo significativo nel territorio. Visibilmente soddisfatto il presidente Nicola Jasci il quale al termine della serata ha ringraziato i ragazzi del Dr. Why Gigi e Antonio che con la loro simpatia hanno intrattenuto per oltre tre ore i numerosi ospiti, e gli sponsor che hanno consentito di premiare tutte le squadre partecipanti. Al termine il presidente ha dato appuntamento a tutti per la prossima edizione che si terrà a Marzo 2016.

