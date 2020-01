Giunto alla decima giornata, il Campionato Juniores d’Elite abruzzese (gir.B) sta entrando nel vivo della stagione con le squadre al vertice sempre più motivate ad allontanarsi dalle inseguitrici. Quella di ieri è stata la giornata degli scontri diretti sia per quanto riguarda i primi posti che per quanto concerne la lotta salvezza. Il Vasto Marina in casa ha ospitato la Renato Curi Angolana, accontentandosi di un pareggio e rimanendo a pari punti con la compagine di Città Sant’Angelo. Gli ospiti erano riusciti a passare in vantaggio al ventesimo, ma sul finire del primo tempo Marchesani dal dischetto ha portato i conti alla pari (1-1). I vastesi, pur dovendo fare a meno di Pilone e Bozzelli, con l’aggiunta di Giacobbe- infortunatosi dopo pochi minuti al sopracciglio (cinque punti di sutura per lui- hanno giocato una buona partita contro un avversario di livello e candidato a conquistare il titolo insieme alle varie River Casale (tre punti conquistati ieri con il Francavilla), Acqua e Sapone (3-1 sul San Salvo) e la stessa Marina (a soli quattro punti dalla vetta). La squadra di mister Cesario affronterà lunedì prossimo il San Salvo in trasferta nel ‘derby’ dell’undicesima giornata.

L’altro scontro diretto, stavolta in chiave salvezza, si è giocato tra il Vasto Calcio e la Spal Lanciano. Anche qui un solo punto ottenuto da entrambe le squadre che alla fine hanno chiuso il match sul 2-2. Per quanto riguarda la classifica, quindi, non è cambiato praticamente niente lì sotto, dove l’Atessa Mario Tano (primo punto stagionale grazie al pareggio per 1-1 con il Torre Alex Cepagatti) siede all’ultimo posto, preceduta dal Vasto Calcio (6 punti) e dalla Spal (7 punti). Dopo la bella vittoria contro Atessa, il San Salvo torna a non sorridere. In trasferta a Montesilvano, i ragazzi di mister Di Nardo perdono 3-1 contro la vice-capolista. Un risultato che non premia il buon lavoro fatto nella prima frazione di gioco, quando i sansalvesi erano riusciti a sfiorare il gol con tre occasioni nitide. Proprio sul finire del primo tempo è arrivato il gol del vantaggio dei casalinghi. Nella ripresa i biancazzurri non si erano arresi ma, dopo il raddoppio siglato su punizione dall’Acqua e Sapone (fatta ripetere per ben due volte) ed il successivo terzo sigillo arrivato più tardi, a poco è valsa la rete di Colitto per gli ospiti. La classifica vede il San Salvo rilegato ancora in basso, fermo a quota dieci punti.

Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro il River Casale, torna alla vittoria il Cupello grazie al 2-1 inflitto sul Miglianico. I ragazzi di mister Panfilo Carlucci, come è accaduto spesso, hanno dominato la gara andando in gol prima con Cinquina al ventesimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e poi con Marzocchetti, bravo quest’ultimo a sfruttare il cross del compagno Berardi dopo una sua lunga cavalcata sulla fascia al sessantesimo. Negli ultimi minuti, poi, i rossoblù non chiudendo i conti con un’altra rete, subiscono la rete del Miglianico che accorcia le distanze e spera in un pareggio in extremis che però non arriverà. Tre punti nel cassetto che permettono al Cupello di non distanziarsi troppo dalla parte alta della classifica. Per quanto riguarda il Campionato Juniores Provinciale (gir. Chieti) il Casalbordino è tornato alla vittoria (3-0 sulla Virtus Ortona), mentre lo Sporting Vasto ha superato in casa il San Vito in una gara ricca di gol (11-5 il risultato finale). In classifica i giallorossi siedono al secondo posto (12 punti insieme al Fossacesia) dietro allo Sporting Casolana (15 punti). Lo Sporting Vasto posto solo due gradini più in basso a quota sette punti. I casalesi ed i vastesi si incontreranno questo sabato nel derby della sesta giornata.

Tutti i risultati della decima giornata

Atessa Mario Tano-Torre Alex Cepagatti 1-1

Spal Lanciano-Vasto Calcio 2-2

Vasto Marina-RC Angolana 1-1

Cupello-Miglianico 2-1

Francavilla-River Casale 0-5

Acqua e Sapone-San Salvo 3-1

Il Delfino Flacco Porto- Sambuceto 3-2

La classifica

River Casale 25

Acqua e Sapone 23

RC Angolana 21

Vasto Marina 21

Il Delfino Flacco Porto 19

Sambuceto 18

Cupello 16

Francavilla 12

Torre Alex Cepagatti 11

San Salvo 10

Miglianico 8

Spal Lanciano 7

Vasto Calcio 6

Atessa Mario Tano 1