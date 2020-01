Si è insediata venerdì scorso Lidia Flocco, commissario ad acta del Civeta, il consorzio intercomunale che gestisce l'impianto di discarica e trattamento dei rifiuti di Valle Cena a Cupello. Un inizio subito ad alta tensione, vista l'ondata di maltempo che si è abattuta sul territorio e che ha creato non pochi problemi alla gestione dei rifiuti. "I problemi non sono mancati - spiega l'avvocato Flocco -. Siamo stati per 48 ore senza energia elettrica e siamo andati avanti solo grazie ai generatori".

Difficoltà anche per il raggiungimento dell'impianto da parte dei mezzi pesanti, a causa della strada invasa dal fango. "Già da ieri il conferimento è ripreso senza problemi". Ieri mattina l'incontro con i dipendendi del Consorzio. "Abbiamo parlato dei programmi per il futuro perchè questa è una realtà di assoluta importanza per il territorio".

A breve ci sarà anche un incontro con i sindaci dei Comuni che fanno parte del Civeta. "Anche se c'è stato l'azzeramento degli organi statutari - spiega il commissario Flocco - i nostri riferimenti sono i sindaci". Sindaci che nelle scorse settimane hanno avanzato contrarietà sul commissariamento e che ora, nel primo incontro con Lidia Flocco, avranno modo di capire cosa c'è nel futuro dell'ente.