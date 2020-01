ULTIME NOTIZIE - Alle 19:00 di questa sera si è chiuso il mercato per quanto riguarda i giocatori vincolati. La Vastese ha chiuso il mercato con l'innesto di due under, così come il San Salvo (saranno ufficializzati nella giornata di domani). Cupello non ha apportato modifiche, salvo l'arrivo dei giovani Aganippe e Artese. Il Casalbordino ha ufficializzato l'arrivo di Marco Ramundo (classe 1995) proveniente dal Roccaspinalveti. L'unica che potrebbe svincolare qualcuno è il Vasto Marina, ma non ancora ha fatto sapere chi andrà via.

Vastese Calcio:

In entrata - L'attaccante Johnny Giansante, Luca Persichitti (1997) dal Cupello, il portiere Vincenzo Digifico classe 1996 (dal San Nicolò in prestito), ‎Paudice Riccardo e Francesco Di Biase, classe 97, provenienti dalla primavera della Virtus Lanciano (venerdì dovrebbero firmare).



In uscita-Lavorgna, Buba Baldhe, D’Ascanio, Morettini, Pace (Vasto Marina) e Basilico.

Us San Salvo:

In uscita - Cordisco, Andrea Antenucci (al Pineto) e Roman Torres (Palombaro).

In entrata - Michele Conte, centrocampista classe '84 ex San Severo e Celano; Saverio Mastrojanni, classe 1984 proveniente dal Martinsicuro con il quale, in questa prima parte della stagione, ha realizzato 6 reti in Eccellenza.

Cupello Calcio:

In uscita - Luca Persichitti (alla Vastese) e Alessio Fizzani (Sporting San Salvo).

In entrata - Giorgio Aganippe ('98) ex Bacigalupo e Andrea Artese ('99) dal Lanciano.

Vasto Marina: Per il momento nessuna partenza e gruppo riconfermato.

In entrata - Riccardo Pace (98') dalla Vastese e Angelo Di Stefano (94') dal Fresa.

Casalbordino:

In uscita - Stango, Di Biase, Paolucci, Ettore Cinosi e Nicola Sputore.

In entrata - De Cillis (’93), gli attaccanti Giuseppe Soria, Giuseppe Mucci e Marco Ramundo (1995).

[Seguono aggiornamenti]