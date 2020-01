Vastese - Minerva 4-7

Sconfitta casalinga per la juniores della Vastese Calcio a 5 contro il Minerva. I ragazzi di mister Porfirio reggono un tempo contro i forti avversari teatini, riuscendo a contenere lo svantaggio sul 2-1 grazie al gol di Mungiguerra.

Nella ripresa, però, l’avvio non è dei migliori con il Minerva che sigla tre reti (1-5). Nonostante il match in salita i biancorossi hanno la forza di rifarsi sotto, con i gol di Amici, D’Ercole e Mungiguerra (4-6). L’ultima rete del Minerva spegne però ogni speranza di rimonta e così Amici e compagni chiudono con una sconfitta. I biancorossi saranno impegnati il 6 dicembre a Guardiagrele per il recupero di campionato (mentre le avversarie osserveranno una giornata di pausa).

Tombesi Ortona - All Games San Salvo 3-5

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi dell’All Games San Salvo in casa della capolista Tombesi Ortona con un esaltante 5-3. La squadra dei mister Conti e Marchione parte subito bene, trovando il gol dopo due minuti con Yuri Antenucci servito con una bella giocata da Di Gregorio. Dopo 5 minuti raddoppio biancazzurro con Nonatelli, bravo e fortunato su calcio di punizione deviato dalla barriera avversaria. I padroni di casa provano a rifarsi sotto trovando la pronta risposta del portiere sansalvese Argirò che nulla può a metà primo tempo sull’uno contro uno con un attaccante avversario che sigla il 2-1. Segnano ancora i sansalvesi, con un contropiede ben condotto da Smargiassi il cui tiro, però, viene parato dall’estremo difensore ortonese. Sulla ribattuta è però pronto Minicucci che sigla il 3-1. Il giocatore sansalvese, pochi minuti dopo, ricambia il favore a Smargiassi con l’assist per il 4-1 con cui si va negli spogliatoi.

Nel secondo tempo c’è il forcing del Tombesi, che segna dopo 10 minuti (4-2), ma capitan Gallo e compagni mantengono saldo il match nelle loro mani e segnano ancora con un guizzo di Nonatelli su respinta del portiere. Ultima emozione della partita a 5 minuti dalla fine, quando il Tombesi trova la rete che fissa il punteggio sul 5-3. Soddisfatto mister Conti: “Vincere con la capolista da soddisfazione soprattutto perché abbiamo incontrato la squadra che ha il miglior attacco e la miglior difesa. Per noi è la conferma che stiamo lavorando bene, compensando alcuni limiti tecnici con l'organizzazione di squadra”.

I sansalvesi torneranno in campo nel derby del 13 dicembre contro la Vastese.