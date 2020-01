Una location da sogno, impreziosita dal fascino del mare d’inverno. Lo scenario giusto per banchetti nuziali e occasioni da ricordare lasciandosi conquistare dalla cucina del Vistamare, ristorante all’interno di Grotta del Saraceno Village-Vasto. Una cucina che si fonda sulla bontà del pescato più fresco, arricchito da ingredienti prelibati della nostra terra scelti dallo Chef Pino Di Vito, che, in questa stagione invernale, apre le sue porte a chi sceglierà Vistamare per un weekend nel segno del gusto. Infatti, ormai da qualche settimana, il ristorante è aperto venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo, proponendo la sua ampia scelta di piatti [LEGGI]. Come rinunciare alla possibilità di gustare i deliziosi antipasti, i ricercati primi o gli interessanti secondi di pesce lasciandosi conquistare dal mare che all’orizzonte si fonde nel cielo? Questo e molto ancora è Vistamare, che ora si “racconta” nel nuovo sito internet [clicca qui], immagini ed emozioni di un luogo unico nel suo genere.

La passione per il buon cibo e la voglia di divertirsi diventeranno tutt’uno nella notte del 31 dicembre, con il Gran Galà di Capodanno firmato Vistamare [LEGGI]. Una cena ricercata e gustosa, musica live del Duo JazzAmi, con Fernanda D’Ercole e Donato Santoianni, prima di lasciarsi trascinare dal divertimento per brindare al nuovo anno con Dj Slim, Luigi Fiore, fino all’alba del 1 gennaio. Quest’anno lo staff del Vistamare, offre il pacchetto Dinner & Party, al costo di 90 euro, o Suite & Dinner, per trascorrere la prima notte del 2016 in Mobile Suite presso Grotta del Saraceno. E, prenotando entro l’8 dicembre, si potrà usufruire di uno sconto speciale del 10%.

Vistamare

presso Grotta del Saraceno Village

Via Osca, 6 - Vasto

Tel. 339.3745988

Facebook (clicca qui)

www.vistamarevasto.it

