Si è svolta domenica a Roma l'ordinazione diaconale di Antonio Zinni, vastese appartenente all'ordine dei camilliani. E' stato monsignor Matteo Zuppi, vescovo ausiliare di Roma, ad imporre le mani e pronunciare la preghiera di consacrazione. In questo giorno speciale in tanti si sono recati da Vasto a Roma, nella chiesa della Sacra Famiglia a Villa Troili di Roma per essere vicini a Tony, come è chiamato nella parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio in cui è cresciuto. Una delegazione guidata da don Stellerino D'Anniballe e dalla Confraternita del Santissimo Sacramento.

Nelle immagini di Vincenzo Pollutri le immagini della cerimonia di ordinazione diaconale.