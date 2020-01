Vivace e partecipato incontro quello organizzato dall'avvocato Angela Pennetta, candidato sindaco alle elezioni amministrative 2016, sul tema del turismo al Gulliver Center. Tanti, infatti, i cittadini che hanno voluto partecipare, insieme a molti operatori turistici, sia del centro che di Vasto Marina, tra cui Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro e Massimo Di Lorenzo, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina.

Durante l'incontro sono state espresse forti critiche all'attuale amministrazione, accusata di trascurare il settore che avrebbe bisogno di un deciso rilancio, ma non sono mancati vivaci botta e risposta tra gli operatori commerciali e i cittadini, in merito alla qualità dei servizi resi.

Tra le varie proposte emerse durante il vivace dibattito quella di informatizzare quantomeno i servizi informativi, tramite apposite applicazioni per smartphone e tablet attraverso cui promuovere sia le attività turistiche che i servizi disponibili in città, dai parcheggi al servizio autobus, almeno in quattro lingue. Inevitabile, inoltre, una riflessione sulla possibilità di allungare la stagione turistica, al di là del periodo estivo. Per far questo, è stata proposta la realizzazione di un'area fiera, "per fare turismo dal 1° gennaio al 31 dicembre".

Fondamentale, in tutto ciò, la sinergia tra pubblico e privato, ma anche tra gli stessi privati: "A Vasto - ha sottolineato Angela Pennetta - spesso si dice che anche nel settore turistico il problema principale è la mentalità dei vastesi, per questo non mi arrenderò fino a quando non avrò cambiato la 'testa' anche dell'ultimo vastese. Io per prima, per iniziare questo percorso, l'ho dovuta cambiare, perché potevo rimanere tranquillamente a fare il mio lavoro, che adoro, invece mi sono impegnata in questo cammino che dovrà portarci finalmente a parlare tra di noi, perché da soli non si va da nessuna parte, e tutti devono capirlo".

Intanto è in preparazione un ulteriore incontro, sul tema delle Politiche sociali, previsto nel periodo natalizio.