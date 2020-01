"Sono molto soddisfatto del lavoro portato avanti dagli Uffici tecnici comunali, che ringrazio; le aree oggetto di intervento saranno luoghi che andranno a favorire il decoro urbano, la socializzazione e il miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini". Così l'assessore ai Lavori pubblici, Nicola Tiberio, a margine dell'approvazione, da parte della Giunta comunale, dei progetti di riqualificazione di due aree urbane per un costo complessivo di 2 milioni e 100mila euro.

Come spiegato dagli uffici comunali, in considerazione del protocollo di intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e Comune di Vasto la copertura finanziaria sarà garantita per 1 milione e 750mila euro a valere sul Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui all’art. 1 comma 434 della Legge n. 190 del 2014 e per 350mila euro dalla Regione Abruzzo, a titolo di cofinanziamento per la realizzazione dell’intervento, come da Protocollo d’Intesa.

Due gli interventi in programma: "Riqualificazione area urbana quartiere S. Paolo – zona 167" per un importo complessivo di 1 milione e 800mila euro e "Riqualificazione area urbana quartiere S. Antonio Abate – zona ex caserma" per un importo complessivo di 300mila euro.

Per quanto riguarda il primo, "l'area di intervento, strategica dal punto di vista urbanistico e sociale, quale centro aggregativo da riqualificare e valorizzare all’interno del quartiere, è situata in adiacenza alla Chiesa San Paolo e al campo di calcio comunale e nelle vicinanze di un importantissimo polo scolastico, all’interno di aree residenziali peep. L’intervento previsto prevede la riqualificazione della piazza posta tra la Chiesa ed il campo di calcio con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale ed il decoro urbano e di creare un luogo che favorisca l’aggregazione sociale. In particolare, nella piazza è prevista la realizzazione di nuove pavimentazioni, opere a verde, pubblica illuminazione ed arredo urbano. Inoltre, sul retro della Chiesa S. Paolo verrà sistemata l’area comunale esistente mediante la realizzazione di un’area a verde attrezzata e di un parcheggio pubblico al servizio dell’intero quartiere e connessa agli spazi ed alle infrastrutture pubbliche esistenti".

Il secondo intervento, invece, riguarda "l'area dell’ex caserma, ora proprietà comunale", che "risulta in condizioni di avanzato degrado e pertanto è stato programmato un intervento di riqualificazione che possa restituire vitalità e decoro all’intera area. Il progetto prevede la sistemazione dell’area a verde ubicata all’esterno del muro perimetrale della ex caserma, in quanto si è ritenuto di dover dare priorità a tale area nell’ambito del più ampio programma di riqualificazione dell’intera area dell’ex caserma con l’obiettivo di eliminare le condizioni di degrado, migliorare la qualità ambientale e creare un luogo che favorisca l’aggregazione sociale. È stata pertanto prevista la realizzazione di un’area a verde attrezzata con area giochi, di un’area a parcheggio, opere a verde, impianto di pubblica illuminazione e arredo urbano".