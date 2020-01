Pro Vasto femminile - Virtus Lanciano Femminile 0-2

Ancora una sconfitta per la Pro Vasto femminile che, tra le mura amiche del campo del quartiere San Paolo, dopo un buon primo tempo, deve soccombere alla Virtus Lanciano femminile. La partita inizia con 45' minuti di ritardo a causa di un guasto al bus che ha costretto le lancianesi ad un cambio di mezzo in autostrada. Nel primo tempo la Pro Vasto ha un'occasione ghiotta con Torosantucci che colpisce il palo su calcio di puinzione. Al 24' un legno anche per il Lanciano, con Pica. Ad un quarto d'ora dalla fine altra occasione ghiotta per le padrone di casa con Santini che costringe il portiere avversario alla parata in tuffo.

Ma, nella ripresa, il forcing delle avversarie porta a due gol, il primo a metà del tempo con Di Tullio e, 10 minuti più tardi, con Pica che sigla il 2-0. La Pro Vasto non riesce a trovare il pareggio e resta a quota 4 punti in classifica perdendo ulteriore terreno dalle avversarie.

Intrepida Ortona - Audax Palmoli 1-2

Vittoria in rimonta per la squadra di mister Cieri sul campo dell'Intrepida Ortona. Ad andare in vantaggio, dopo un primo tempo ben giocato in cui l'Audax ha avuto due buone occasioni con Savelli, sono le padrone di casa, al 22', con D'Anniballe scattata sul filo del fuorigioco. Le Panthers cercano il pareggio che arriva al 27', con un colpo di testa di Di Ninni che finisce in rete. L'Audax cerca il gol della vittoria e lo sfiora con Bolognese. Cerrone trova il gol su calcio di punizione ma, per un malinteso con il direttore di gara (la segnalazione della punizione di seconda è arrivata quando ormai la giocatrice stava calciando in porta), la rete viene annullata. All'89', però, è ancora Angelica Di Ninni ad andare in gol, regalando la vittoria alla sua squadra e salendo a 16 nella classifica marcatori. Con questa vittoria l'Audax è al terzo posto, a tre punti dalla vetta, ma con una partita in meno giocata.