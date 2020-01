Giuristi, magistrati e avvocati si sono confrontati ieri nella sala convegni del Palace Hotel di Vasto Marina sul delicato tema "La voce del minore nel processo civile e penale". Il convegno, organizzato dall'associazione forense Jus For. As., di cui è segretario l'avvocato Pasquale Morelli, in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Vasto, con Giuffrè Editore e Banca di credito cooperativo Valle del Trigno, ha visto la partecipazione di numerosi operatori del diritto.

L'iniziativa, patrocinata dalla Scuola superiore della magistratura, ha annovarato tra i relatori il professor Giovanni Camarini dell'Università La Sapienza di Roma, magistrati Irene Scordamaglia (responsabile per l'Abruzzo della Scuola superiore della magistratura) e Bruno Giangiacomo (presidente del Tribunale di Vasto), l'avvocato Alessandra Cappa del Foro di Vasto.

Il convegno è stato accreditato ai fini della formazione dei magistrati di tutti i Distretti di Corte d'Appello.