È finito fuori strada nel primo pomeriggio di oggi, ma è stato ritrovato solo dopo diverse ore. È successo ad M. A., giovane di Cupello, classe 1991, che - a bordo della sua Fiat Punto - è uscito fuori strada nei pressi della rotonda della zona industriale di Punta Penna, in via Giuseppe Impastato. Il giovane è finito in un dirupo, lontano dalla vista degli altri automobilisti e, nonostante sia riuscito a dare l'allarme, non ha saputo dire con precisione il punto in cui aveva avuto l'incidente.

Sono così scattate le ricerche, che hanno coinvolto carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale e vigili del fuoco, ma che non hanno avuto esito immediato. Solo dopo alcune ore i soccorsi sono riusciti a ritrovare il giovane, che non poteva uscire dall'auto a causa delle portiere bloccate e di un trauma alla schiena.

Sono stati quindi i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, una volta ritrovata la vettura, a liberare il giovane dalle lamiere e consentire agli operatori del 118 il trasporto presso il locale pronto soccorso. Il giovane è stato ricoverato con un trauma alla schiena, ma non è in pericolo di vita.