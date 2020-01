Giornata amara per le squadre del Vastese impegnate nel campionato di serie D di calcio a 5. Nel 5° turno del giorne Chieti sono state sconfitte Eurogames Cupello, Futsal Casalbordino e Real Carpineto Sinello.

Eurogames Cupello C5 - Futsal Chieti 1-9

Pesante sconfitta casalinga per l'Eurogames Cupello contro il forte Fustal Chieti che schiera in campo Oscar Di Russo, vecchia conoscenza del calcio a 5 vastese per aver militato con la San Gabriele in serie B. Gli orange del presidente Cicchini arrivano alla sfida con diversi infortunati, ultimi in ordine di tempo Salvatore Toppi e mister Domenico Fortunato. La partita è senza storia, con il Chieti che ha imposto sin da subito le sue precise trame offensive concedendo ben poco a Bolognese e compagni. Nove gol per i teatini e solo allo scadere Cirese, con un preciso tiro nel sette, ha siglato il gol dei cupellesi. Nel prossimo turno l'Eurogames proverà a tornare alla vittoria in trasferta con il Wolves Chieti

Sant'Eusanio - Futsal Casalbordino 4-2

Sconfitta sul campo del Sant'Eusanio per il Futsal Casalbordino. Gli uomini di mister Liberatoscioli hanno sofferto oltre misura i padroni di casa, in una partita con tanti falli e tante discussioni in campo. In una situazione 'confusionaria' è il Sant'Eusanio a trovare la prima rete, pareggiata poi da Verini. Nel secondo tempo stessa trama della prima frazione, con gol dei padroni di casa e pareggio di Turco. Ma la squadra casalese non riesce più a fare gioco e, nel finale, subisce le reti per il definitivo 4-2. Una domenica da dimenticare, in cui la non ottimale concentrazione è costata ai giallorossi del presidente D'Amario la vittoria. Sabato prossimo il Futsal Casalbordino riceverà la visita del Roccamontepiano.

Sporting Casolana - Real Carpineto Sinello 4-1

Ancora una sconfitta per il Real Carpineto Sinello in casa di una Casolana in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata nel carcere di Villa Stanazzo. Quattro a uno il risultato per i padroni di casa che lascia il Carpineto ancora fermo a zero punti in classifica.