PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Lo Sporting San Salvo allunga al secondo posto sulle inseguitrici; ottime prestazioni seconde solo ai ritmi vertiginosi della Casolana oggi capolista a 5 punti di distanza. In trasferta a San Vito, i biancazzurri di mister Marcello hanno portato a casa i tre punti con le reti di Cardarella e Costantini: 2 a 1 il finale. Punti importanti per la futura zona play off – e perché no, per qualche "sogno" più grande – che consentono ai sansalvesi di staccare ulteriormente Guastameroli e Real Montazzoli, entrambe oggi non vittoriose.

Quest'ultima cade al San Lorenzo di Fresagrandinaria, dove i padroni di casa si impongono con la rete di Gabriele Ottaviano 1 a 0.

I biancorossi superano così il Montalfano che oggi ha mandato in archivio l'ennesimo pareggio. In casa del Roccaspinalveti termina 0 a 0.

Giornata no per le altre "vastesi": lo Scerni perde 1 a 0 in casa della capolista, il Trigno Celenza ne prende 4 in trasferta dal Tre Ville e il Gissi si deve arrendere tra le mura amiche contro la Marcianese (0-1).

Turno difficile il prossimo per il Montalfano che riceverà la squadra che sta finora ammazzando il campionato, la Casolana.

L'11ª GIORNATA

Mario Tano - Guastameroli 1-1

Fresa - Real Montazzoli 1-0

Gissi - Marcianese 0-1

Roccaspinalveti - Montalfano 0-0

S. Vito 83 - Sporting San Salvo 1-2

Spal Lanciano - Piazzano 0-2

Sporting Casolana - Scerni 1-0

Tre Ville - Trigno Celenza 4-0

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 31

Sporting San Salvo 26

Guastameroli 21

Real Montazzoli 20

Piazzano 18

Fresa 17

Tre Ville 16

Montalfano 16

Marcianese 16

Roccaspinalveti 12

S. Vito 10

Scerni 10

Gissi 10

Trigno Celenza 8

Mario Tano 4

Spal Lanciano 3

IL PROSSIMO TURNO

Marcianese - Mario Tano

Montalfano - Sporting Casolana

Piazzano - Fresa

Real Montazzoli - Tre Ville

S. Vito - Roccaspinalveti

Scerni - Guastameroli

Sporting San Salvo - Gissi

Trigno Celenza - Spal Lanciano

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Il Real Porta Palazzo tornano in vetta alla classifica del girone B di Seconda categoria. Porta bene ai gialloneri il "derby" vastese con lo Sporting fanalino di coda. Finisce 3 a 2 per i ragazzi di mister Budano che festeggiano con le reti di Di Matteo (doppietta di testa) e Menna.

Il Real è la nuova capolista approfittando del turno di riposo del Paglieta e del pareggio interno del Real Carpineto Sinello.

I granata impattano 2 a 2 tra le mura amiche con l'ostica formazione dell'Odorisiana. Quattro gol tutti nella seconda frazione di gioco. I padroni di casa di mister Bologna due volte in vantaggio con Antonio Del Vecchio e Niko Di Croce si sono fatti raggiungere dalle reti di Eugenio Vitelli e Tommaso Di Bussolo. Il Real resta così a due punti dalla testa della classifica.

Risultato importante anche per i vastesi dell'Incoronata Calcio: 2 a 0 contro la forte Virtus Rocca San Giovanni con le reti di Matteo Trentino e Roberto Bevilacqua. Grazie ai tre punti odierni i biancorossi si portano al quarto posto.

Un punto per il Real San Giacomo in casa contro lo Sporting Altino (1 a 1); torna alla vittoria, infine, il Mario Turdò contro il San Buono sempre più in difficoltà rispetto alla stagione passata (1 a 0).

LA 10ª GIORNATA

Mario Turdò - San Buono 1-0

New Archi Perano - Tornareccio 2-1

Real Carpineto Sinello - Odorisiana 2-2

Real San Giacomo - Sporting Altino 1-1

Sporting Vasto - Real Porta Palazzo 0-3

Virtus Rocca San Giovanni - Incoronata 0-2

* riposa Paglieta

LA CLASSIFICA

Real Porta Palazzo 20

Paglieta 19

Real Carpineto Sinello 18

Incoronata Calcio Vasto 17

Real San Giacomo 17

Odorisiana 15

Virtus Rocca San Giovanni 15

New Archi Perano 11

Sporting Altino 11

Mario Turdò 10

Tornareccio 9

San Buono 6

Sporting Vasto 0

IL PROSSIMO TURNO

Incoronata Calcio Vasto - New Archi Perano

Odorisiana - Virtus Rocca San Giovanni

Real Porta Palazzo - Mario Turdo

San Buono - Paglieta

Sporting Altino - Sporting Vasto

Tornareccio - Real San Giacomo

* riposa Real Carpineto Sinello