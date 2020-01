E’ buio pesto per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket che, dopo 5 sconfitte di fila, sbaglia anche lo scontro diretto contro la Geofarma Mola. Una sconfitta che pesa tantissimo sul cammino verso la salvezza della squadra biancorossa, ora all’ultimo posto del girone D di serie B insieme al Valmontone e a Taranto. Dopo una buona partenza i vastesi hanno subito oltremisura il gioco dei pugliesi, trascinati dagli ottimi Bastone e Didonna. A fine gara tanta delusione per giocatori e pubblico in una giornata da cui ci si attendeva ben altro esito.

La partita – Inizio positivo per la Vasto Basket, che apre la partita con Casettari e poi incrementa il suo punteggio con sei punti di Di Tizio per un convincente 13-4. Mola si rifà sotto dalla lunga distanza (13-7) ed è bravo Casettari a ristabilire le distanza con la tripla del 16-7. Nel finale Grassi incrementa da tre (23-12) ma il Mola ribatte con il canestro che vale il 28-15 di fine quarto. Il secondo parziale è da choc per i biancorossi, che subiscono la rimonta della Geofarma Mola, con Bastone grande protagonista, fino al pareggio e al sorpasso (27-29). I pugliesi non si accontentano e incrementano il loro bottino, mentre i padroni di casa commettono una lunga serie di errori, sia in difesa che in attacco, vedendo crescere il distacco dagli avversari. A poco servono i tiri liberi realizzati da Pace (quattro a segno dopo uno 0/2) e Dipierro. Alla seconda sirena, le squadre rientrano negli spogliatoi con il Mola avanti 45-35.

Si torna in campo e la Vasto Basket riesce subito a trovare 3 punti di Di Tizio (canestro più tiro libero) che riducono lo svantaggio ( 38-45). La pausa sembra aver ridato energia agli uomini di coach Luise che riescono ad aumentare l’intensità difensiva, bloccando gli attacchi del Mola. Da applausi la stoppata di Grassi su un tentativo avversario. I biancorossi recuperano fino al -3 (44-47) ma poi perdono nuovamente concentrazione e grinta. Il Mola ne approfitta per riportare il vantaggio su cifre consistenti e la missione viene compiuta allo scadere con i due liberi che portano il punteggio sul 47-56. Ultimi dieci giri di lancette che si aprono con il canestro di Pace (49-56) e con il tecnico di Calò che porta Dipierro in lunetta per il -6 (50-56). La Vasto Basket prova a restare aggrappata alla partita ma i pugliesi riescono a mantenere sempre il vantaggio nel punteggio. Un vantaggio che resta immutato fino al termine della partita, con il Mola che continua a punire dalla lunga distanza e a nulla servono gli ultimi attacchi dei vastesi. Alla sirena finale il tabellone segna un perentorio 68-75.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket –Geofarma Mola 68-75

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 3, Dipierro 13, Marino ne, Di Tizio 16, Ierbs 0, Jovancic 8, Casettari 9, Pace 13, Brighi 2, Cordici 4. Coach: Luise

Geofarma Mola: Biasich 6, Mazzarano 0, Musci 12, Bastone 20, Didonna 20, Pavone2, Calò 8, Angelini 7, Stimolo ne, De Leone 1. Coach: Cazzorla

Tiri da 2: Vasto 25/70 – Mola 28/62

Tiri da 3: Vasto 3-26 – Mola 8/20

Tiri liberi: Vasto 15/23 – Mola 11/13