Terza sconfitta consecutiva per l’US San Salvo, la seconda tra le mura amiche, in una sfida con il Morro d’Oro stregata per i biancazzurri. Due errori della difesa sansalvese, uno ad inizio ed uno alla fine di primo tempo, e un gol nel finale, permettono agli ospiti di segnare le reti che valgono tre punti pesanti in classifica. La squadra di mister Rufini, dopo la netta vittoria con la Vastese in semifinale di Coppa, non è riuscita a tornare al successo in campionato, nonostante la solita mole di gioco prodotta in campo. I punti di distanza dalla vetta salgono a quota undici.

La partita – Inizio choc per il San Salvo che, dopo neanche due minuti di gioco va sotto. Un pasticcio in difesa, con la mancata intesa tra Vicoli e Colanero, permette ad Alfredo Ciannelli di battere a rete e siglare il gol dell’1-0. Il San Salvo prova subito a tornare in partita con Antenucci che, al 7’, colpisce il palo. Ancora biancazzurri in avanti con Di Ruocco, sempre pericoloso sulla fascia sinistra, che al 24’ penetra in area ma calcia in porta da distanza ravvicinata trovando la pronta risposta di Di Giammatteo. Al 29’ azione da moviola, con il Morro d’Oro che reclama per un calcio di rigore non concesso dal direttore di gara dopo un tocco di Izzi su Alfredo Ciannelli. Al 32’ ancora un’occasione per la squadra di mister Rufini: Antenucci riceve un buon lancio ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa. La palla arriva sui piedi di Quaranta che però tira a lato. Un minuto dopo occasione ghiotta per Marinelli, servito da Antenucci: il bomber del San Salvo esalta il portiere avversario che resta in piedi ed evita la rete. Al 36’ ancora Antenucci pericoloso: sugli sviluppi di un corner Antenucci colpisce al volo da posizione defilata ma il suo tiro finisce sulla traversa interna. A 3 minuti dal termine ancora biancazzurri in avanti con Marinelli che, da distanza ravvicinata, colpisce di testa ma troppo debolmente. Dopo aver tanto attaccato al 43’ c’è la beffa per il San Salvo. Vicoli tenta di proteggere un pallone verso la linea di fondo, ma la pressione di Recchiuti ha la meglio sul giovane difensore biancazzurro. L’attaccante del Morro d’Oro riesce a recuperare la palla e a servire Alfredo Ciannelli che deve solo appoggiare in rete per il 2-0.

Si torna in campo e il San Salvo cerca di rientrare in partita. Al 17’ errore della difesa del Morro d’Oro con Antenucci rimontato solo all’ultimo da un avversario. Al 21’ gli ospiti potrebbero calare il tris su una ripartenza. Ma tra Ciannelli e il gol ci si mette Triglione, che salva sulla linea a Colanero battuto. Due minuti dopo altra occasione per i padroni di casa, ancora con Antenucci, sulla cui conclusione è ancora bravo Di Giammatteo. I sansalvesi con il passare dei minuti sembrano accusare il forcing fatto per rientrare in partita mentre il Morro d’Oro si affida alle ripartenze per proiettarsi in attacco. I sansalvesi ci provano fino alla fine, ma ormai la sfida è segnata. Al 47’ il Morro d’Oro trova anche il terzo gol con Recchiuti che si invola verso la porta avversaria e riesce a battere Colanero. Finisce 3-0 con tanta delusione per la squadra biancazzurra che, nonostante la sconfitta, viene applaudita al termine della partita dal proprio pubblico.

U.S. San Salvo – Morro d’Oro 0-3

U. S. Salvo: Colanero, Vicoli (1’st Iuliani), Ferrante, Triglione (32’ Felice), Ianniciello, Izzi (15’st Consolazio), Colitto, Quaranta, Marinelli, Di Ruocco, Antenucci. Panchina: Cialdini, Ciavatta, D’Alò, Larivera. Allenatore: Rufini

Morro d’Oro: Di Giammatteo, Casimirri, De Fanis, Colacioppo, Intellini, Pellanera, Ciannelli Alfr. (41’ st Collevecchio), Di Giacinto, Ciannelli Ale. (13’st Romanelli), Potacqui (22’st Giammarino), Recchiuti. Panchina: Cerasi, Di Marco, Di Giuseppe, Miani. Allenatore: D’Eugenio.

Ammoniti: Casimirri, Recchiuti, Triglione

Arbitro: D’Ettorre (Pennese e D’Orazio)

Tutti i risultati della quattordicesima giornata

Alba Adriatica-Capistrello 1-1

Celano-Torrese 0-1

Miglianico-Francavilla 2-1

Montorio-Cupello 1-1

Pineto-Martinsicuro 2-0

RC Angolana-Vastese 0-1

San Salvo-Morro d’Oro 0-3

Sambuceto-Paterno 0-2

Val di Sangro-Acqua e Sapone 3-0

La classifica

Vastese 32

Paterno 32

Martinsicuro 27

Pineto 27

Morro d’Oro 26

Miglianico 32

San Salvo 21

Montorio 18

Alba Adriatica 17

Capistrello 17

RC Angolana 16

Sambuceto 16

Val di Sangro 16

Cupello 14

Torrese 14

Francavilla 10

Celano 10

Acqua e Sapone 7