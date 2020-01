A Montorio il Cupello conquista un pareggio che male non fa dopo due vittorie consecutive e prima di conoscere quelli che saranno i cambiamenti a fronte della riapertura del calcio mercato. Entrambe le reti del match sono arrivate nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato dove la formazione di mister Di Francesco e quella di casa si sono affrontate senza farsi troppo del male. Un’occasione a testa, di quelle più nitide, per entrambe le formazioni nei primi quarantacinque minuti. Cupello vicino al gol con Maio al diciassettesimo, pallonetto parato dall’estremo difensore di casa. Montorio pericoloso con Ridolfi, bravo ad inserirsi con un taglio in area, ma bloccato da un pronto Tascione.

Nella ripresa i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie al colpo vincente di Ridolfi, servito a centro area dopo un fallo laterale al cinquantaduesimo. Poi, ventidue minuti più tardi, Antenucci viene messo a terra in area e l'arbitro ha concesso il rigore agli ospiti. Dal dischetto Avantaggiato non ha sbagliato ed ha ristabilito il pareggio. Nel finale Cupello vicino al raddoppio, ma il cross insidioso di Antenucci in area è stato deviato senza troppi problemi dal portiere di casa. Un punto a testa per le due squadre e Cupello superato in classifica dalla Val di Sangro (3-0 sull'Acqua e Sapone). La prossima settimana i ragazzi di mister Di Francesco saranno di scena in casa per affrontare il Celano.



Tutti i risultati della quattordicesima giornata

Alba Adriatica-Capistrello 1-1

Celano-Torrese 0-1

Miglianico-Francavilla 2-1

Montorio-Cupello 1-1

Pineto-Martinsicuro 2-0

RC Angolana-Vastese 0-1

San Salvo-Morro d’Oro 0-3

Sambuceto-Paterno 0-2

Val di Sangro-Acqua e Sapone 3-0

La classifica

Vastese 32

Paterno 32

Martinsicuro 27

Pineto 27

Morro d’Oro 26

Miglianico 32

San Salvo 21

Montorio 18

Alba Adriatica 17

Capistrello 17

RC Angolana 16

Sambuceto 16

Val di Sangro 16

Cupello 14

Torrese 14

Francavilla 10

Celano 10

Acqua e Sapone