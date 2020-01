Seconda vittoria di fila e secondo posto in classifica consolidato per la BCC San Gabriele. Nella 7ª giornata del campionato di serie C le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia hanno battuto nettamente il Sambuceto in trasferta conquistando punti preziosi per restare al secondo posto in solitaria alle spalle dell'Orsogna capolista.

Partita molto più semplice del previsto per Genovesi e compagne, che hanno chiuso in tre set con parziali indicativi dell'andamento del match: 25-14/25-18/25-12. Il Sambuceto ha disputato una brutta partita, soffrendo molto in difesa e in ricezione. La BCC San Gabriele, che oggi rinunciava all'indisponibile Martina Di Santo e ha schierato al suo posto Giada Russo, ha fatto valere la sua forza nel servizio riuscendo poi ad approfittare della serata no delle avversarie.

"In effetti è stata una sfida più semplice del previsto - ha commentato il team manager Ettore Marcovecchio -. Loro sono incappate in una giornata storta, le nostre ragazze sono state brave nel fare le cose giuste. Anche con una vittoria così netta, però, anche stasera ci sono state pecche in ricezione. Su quello si dovrà continuare a migliorare".