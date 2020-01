Colpo esterno per il Persichitti Service Casalbordino nella lunga trasferta in Sardegna. Nella 6ª giornata del campionato di B1, Santoro e compagni hannpo affrontato e battuto il Muraverese Tennistavolo per 5-2. Con questo brillante risultato la squadra casalese consolida il secondo posto in solitaria alle spalle del TT Torre del Greco Sant'Espedito che nella prossima giornata sarà ospite del Persichitti Casalbordino per una sfida al vertice.

In Sardegna grande prestazione che ha conqusitato due punti in rimonta contro Porcu e Buccoli, mentre Santoro ha ceduto contro Dessi e Buccoli. Ci ha pensato Li Weimin a piazzare i tre match vincenti contro Dessi, Porcu e Buccoli, per il 5-2 finale che fa esultare la squadra di Casalbordino. "Tutti pensano che il Casalbordino sia una squadra debole che deve guardare alla salvezza - ha detto il pongista cinese a fine partita -. E invece? Un grande grazie a Domenico Persichitti che da il nome alla nostra squadra".

La prossima settimana il Persichitti Service Casalbordino sarà di scena a Moncalieri Torino per difendere la A1 veterani nel 1° concentramento del Massimo Campionato Italiano Master (over 40) contro i mostri sacri della storia di questo sport, mentre tra due settimane è in calendario lo scontro di B1 contro il Torre del Greco.