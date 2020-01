Prendono il via questa sera i tradizionali concerti d'organo per l'Avvento organizzati dalla parrocchia di San Giuseppe. Quattro appuntamenti domenicali, oggi, 29 novembre, e poi il 6,13 e 20 dicembre, che vedono in calendario la messa alle ore 18 con accompagnamento d'organo e poi, alle 18.45, il concerto del maestro Giovanni Petrone.

"Quest'anno - spiega Don Giovanni Pellicciotti, promotore della rassegna - abbiamo voluto scegliere come tema la Pace. L'organo è un simbolo di quella che dovrebbe essere l'unione dei popoli: 1888 canne diverse tra loro che, suonando insieme, producono una bella melodia".