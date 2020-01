Altra domenica ricca di sfide nel Campionato di Promozione abruzzese (gir. B) dove il River Casale ha commesso un brutto passo falso contro il fanalino di coda del Castiglione Val Fino (0-1). Vincono sia il Vasto Marina che il Casalbordino, entrambi rimangono così attaccate alla vetta rispettivamente ad uno e tre punti dalle capolista Delfino Flacco Porto e Penne.

Per quanto riguarda la vittoria dei vastesi contro il Palombaro, i tre punti sono stati serviti dalle reti di Cesario (al trentesimo su rigore) e Madonna (all’ottantacinquesimo sempre su rigore). Un successo (il settimo stagionale) che fa proseguire la striscia positiva dei ragazzi di mister Cesario. In vista della riapertura del calciomercato, questa vittoria fa benissimo a questo gruppo che potrebbe vedere l’arrivo di qualche new entry. La società starebbe cercando una punta, aspettando di conoscere per prima cosa le mosse della Vastese rispetto anche al discorso under. La prossima partita gli uomini del presidente Cerulli saranno di scena tra le proprie mura per affrontare il Pinetanova, squadra che oggi ha subito una pesante sconfitta con la capolista Penne (0-5).

Sorride anche il Casalbordino che nel giorno del saluto di Stango, ottiene una vittoria casalinga dopo lo sfortunato K.O. con Il Delfino Flacco Porto. A portare in vantaggio i giallorossi ci ha pensato subito questo pomeriggio Berardi dopo appena tre minuti. A ristabilire il pareggio è stato Zinni per il Fossacesia sul finire del primo tempo. Nella ripresa a dieci minuti o poco più dalla fine, Lombardozzi ha realizzato la rete del definitivo 2-1 regalando la vittoria ai suoi. Prima di questa gara Stango aveva salutato i compagni, consapevole di non continuare la stagione a Casalbordino. “Grazie a tutti, dal primo all’ultimo di questo gruppo straordinario- si legge tra le righe della lettera scritta dal giocatore pugliese- Già dal primo giorno mi sono sentito come a casa e subito sono entrato a far parte di questa famiglia. Sono tanti anni che gioco a calcio, ho girato moltissime società, ma in nessuna ho trovato così tanto calore, affetto, rispetto, collaborazione come qui con voi. Spero di essere stato all’altezza, di non avervi deluso e di avervi trasmesso le stesse sensazioni che ho per questo sport. Di questi due mesi trascorsi con voi potrei continuare a parlare per giorni, ma qui mi fermo. Concludo augurandovi tutto il bene e di raggiungere i vostri obiettivi. Ve lo meritate. Questo è il mio saluto e vi chiedo di salutarmi con una vittoria”. I suoi compagni hanno colto l'invito vincendo. Per i giallorossi una perdita così non passerà inosservata, ma la società è già molto attiva sul mercato per cercare un sostituto e puntellare questa rosa.

Tutte le sfide della tredicesima giornata

Bucchianico-Passo Cordone 0-0

Casalbordino-Fossacesia 2-1

Castello-Silvi 1-1

Palombaro-Vasto Marina 0-2

Pinetanova-Penne 0-5

Pro Sulmona-Villa 2-0

River Casale-Castiglione Val Fino 0-1

Torre Alex-Fara San Marino 2-2

Virtus Ortona-Delfino Flacco Porto 2-4

La classifica

Il Delfino Flacco Porto 26

Penne 26

Vasto Marina 25

Casalbordino 23

Pro Sulmona 23

Silvi 22

River Casale 19

Castello 2000 19

Fossacesia 18

Fara San Martino 17

Passo Cordone 17

Torre Alex 17

Palombaro 12

Bucchianico 12

Virtus Ortona 11

Villa 2015 10

Pinetanova 9

Castiglione Val Fino 7