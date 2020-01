Ottiene il ventunesimo punto in trasferta ed il trentaduesimo punto in classifica la Vastese Calcio che a Città Sant'Angelo batte l'Angola per 1-0. Una vittoria sofferta ma alla fine portata a casa grazie al gol dell'ex di casa Natalini arrivato al venticinquesimo. I biancorossi rimangono così in testa alla classifica insieme al Paterno, vittorioso a Sambuceto (2-0). Scivolone casalingo per il San Salvo che perde 3-0 contro il Morro d'Oro [LEGGI]. Pineto blocca il Marinsicuro e raggiunge quest'ultimo in classifica. "L'ultimo sforzo richiesto alla squadra, da domani pensiamo al mercato" ha affermato il presidente Franco Bolami a fine gara. Per quanto riguarda le condizioni di Natalini, il giocatore si è recato in ospedale solo per accertamenti.

La partita- Vincere ed ottenere ulteriori tre punti, questo l’obiettivo di entrambe le squadra chi per una ragione- l’Angolana per rifarsi dopo la sconfitta con il Cupello- e chi per un’altra- rimanere in testa alla classifica ed evitare un eventuale allungo del Paterno, impegnato a Sambuceto in un match sulla carta più che abbordabile. Tra le fila della Vastese Giuliano in panchina e nel 442 schierato da Colavitto non è presente all’appello Faccini, fermato da un pestone ricevuto durante l’allenamento del venerdì. Insieme a lui ancora fuori Polisena, Giancristofaro e de Fabritiis. I locali fanno a meno di Lalli, Celli e La Selva, i primi due squalificati, il terzo ancora infortunato. Oltre a Cattafesta trai pali, la linea difensiva degli ospiti a quattro è composta da Luongo e Natalini centrali, Guerrero e Sorianello sulle fasce. A centrocampo la coppia D’Alessandro-Di Pietro, più avanti sulle fasce Marfisi da una parte e Balzano dall’altra. In attacco viene riproposta la coppia Iaboni-Tarquini.

Apre le danze del match Tarquini al terzo minuto provando a punire Agresta di testa, ma quest’ultimo si fa trovare prontissimo. Al tredicesimo prima possibilità per rendersi pericolosa da parte della Renato Curi: Dragani su punizione da distanza proibitiva, tenta direttamente in porta e Cattafesta blocca senza problemi. Al ventiduesimo un cross insidioso in area dei biancorossi richiama Agresta all’uscita. Poi, al venticinquesimo, il risultato si sblocca: punizione di D’Alessandro che scaraventa la palla in porta, Agresta risponde ma sulla respinta Natalini è veloce e pronto a correggere e a realizzare il gol dell’ex (0-1). Dopo il vantaggio, la Vastese cerca di rimanere con la difesa alata, ma poi il ritmo degli ospiti cala leggermente. Al trentanovesimo l’Angolana cerca il pari su un cross di Dragani; la difesa biancorossa prima respinge e poi si salva dopo che Cattafesta blocca la sfera e tranquillizza tutti. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti. Nella ripresa i casalinghi sono più aggressivi e cercano di pareggiare i conti. La Vastese, così come aveva fatto negli ultimi dieci minuti, mantiene il vantaggio, gestendo e senza strafare. Dopo appena sedici minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco, Natalini subisce un brutto colpo alla tempia con un avversario ed è costretto ad abbandonare il campo; al suo posto entra Giuliano. Partita che continua ad essere povera di emozioni: la Vastese con grande solidità protegge il vantaggio, ma non si rende pericolosa in avanti. Alla Vastese servirebbe un altro gol per archiviare la pratica e stare tranquilla. Così non è perché nel finale i biancorossi devono soffrire e aspettare con ansia il fischio finale che arriva dopo i quattro minuti di recupero. In precendenza, al quarantottesimo, Cattafesta sulla concluse di Remigio aveva compiuto il miracolo, salvando i suoi dall'eventuale pareggio. La Vastese vince anche soffrendo e rimane in testa insieme alla rivale Paterno.

Renato Curi Angolana-Vastese Calcio 0-1

reti: Natalini 25'

Ammoniti: Cattafesta (V); Ricci (A)

R.C. Angolana: Agresta, Remigio, Carpegna, Di Camillo, Mottola, Ricci, Galasso (68’ Busiello), Sichetti, De Luca, Dragani (80’ Agnellini), Farindolini (46’ Bordoni). A disposizione: D’Andrea, Cipressi, Bordoni, Balzano, Angelozzi, Agnellini, Busiello.All. Alessandro Tatomir.

Vastese: Cattafesta, Sorianeiello, Guerrero, Di Pietro, Luongo, Natalini (65’ Giuliano), Balzano, D’Alessandro, Tarquini, Iaboni, Marfisi. A disposizione: Morettini, Pace, Giuliano, Basilico, Della Penna, Benvenga, Lavorgna. All. Gianluca Colavitto

Arbitro: Valerio Pezzopane (L’Aquila)

Assistenti: Francesco De Santis (Avezzano); Massimo Frati (Pescara)