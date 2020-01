Campionato sempre più avvincente quello di Terza categoria. Dopo aver perso lo scontro diretto di domenica scorsa [LEGGI], l'Atletico Cupello torna in testa alla classifica aggiudicandosi il difficile match interno contro l'Aurora Furci, fin qui terza forza del campionato, per 2 a 1.

Sul sintetico di casa i biancorossi dimostrano di aver già messo alle spalle la sconfitta di 7 giorni fa andando a segno prima con Marchione al 20' e poi con Marchesani al 35'. Gli ospiti hanno accorciato al 20' del secondo tempo con una rete di Cunicella. I cupellesi di mister Carbonelli ora sono di nuovo primi con un punto in più rispetto ai gialloverdi.

Per il Lentella la gioia del primo posto solitario dura una sola giornata. A Pollutri finisce senza reti e con un po' di nervosismo, 0 a 0. Domenica prossima la truppa di mister Bolognese è chiamata al riscatto contro la terza forza del campionato.

La Dinamo Roccaspinalveti dimostra di fare sul serio non sbagliando un colpo. Contro il fanalino di coda Real Liscia, i gialloneri dilagano 6 a 1. Sugli scudi bomber Basso Colonna, autore di una tripletta; a segno anche Manuele Bruno (doppietta) ed Edi Ramundo. Buone notizie dai più giovani della squadra oggi protagonisti di un'ottima gara, Moreno Bruno e Luca Suriano. La sfida di domenica prossima in casa del Lentella si preannuncia ricca di emozioni.

Da registrare la quarta vittoria consecutiva del Carunchio 2010; la formazione carunchiese è passata da 0 a 12 punti in 4 giornate attestandosi al quarto posto insieme all'Aurora Furci. A Vasto oggi è bastata una rete di Alessio Lucci per portare a casa tre punti: 0 a 1.

Pioggia di gol anche in Virtus Tufillo - Real Cupello che finisce 5 a 3. La formazione di casa centra così la prima convincete vittoria a suon di gol. Le reti biancazzurre portano la firma di Preta (doppietta), Caruso O., Berardi A. e Pavone. Gli ospiti hanno cercato di non capitolare, ma si sono fermati a due gol di distanza; cupellesi a segno con Daniel Scardigno, Nando Di Risio (classe 1999) e Maurizio Marcello.

New Robur - Guilmi, infine, è la prima partita rinviata della stagione. La neve presente a Castiglione Messer Marino ha impedito lo svolgimento della gara.

LA 7ª GIORNATA

Atletico Cupello - Aurora Furci 2-1

New Robur - Guilmi (rinviata)

Pollutri - Lentella 0-0

Real Liscia - Dinamo Roccaspinalveti 1-6

Vasto - Carunchio 2010 0-1

Virtus Tufillo - Real Cupello 5-3

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 18

Lentella 17

Dinamo Roccaspinalveti 14

Aurora Furci 12

Carunchio 2010 12

New Robur 9*

Real Cupello 9

Pollutri 7

Guilmi 7*

Vasto 5

Virtus Tufillo 4

Real Liscia 0

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Aurora Furci - Pollutri

Carunchio 2010 - Virtus Tufillo

Guilmi - Atletico Cupello

Lentella - Dinamo Roccaspinalveti

Real Cupello - New Robur

Vasto - Real Liscia