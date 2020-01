Sono iniziati questa mattina, come annunciato, i lavori per ripristinare la circolazione sulla Statale 650 - Trignina nel tratto crollato venerdì scorso [LE FOTO]. Il primo intervento previsto è sul letto del fiume Treste: Anas e Genio civile hanno ritenuto necessario riportare il torrente sul vecchio corso, più a monte in direzione di Lentella. Quando è in piena, questo si allarga notevolmente verso San Salvo erodendo terreni agricoli e strutture.

I lavori in corso serviranno anche a creare una "barriera protettiva" per coloro che lavoreranno sul terrapieno crollato; la durata complessiva dovrebbe essere di 10-15 giorni.

Sempre questa mattina sono cominciati gli interventi anche in territorio di Celenza sul Trigno, dove il torrente Monnola ha causato una voragine che ha destabilizzato una corsia della stessa Trignina [LEGGI]. In quel punto è stato possibile evitare il blocco totale del traffico grazie all'istituzione del senso unico alternato regolato dal semaforo.