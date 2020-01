Cinque sconfitte e ultimo posto in classifica. Non è un momento semplice per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket che domenica, nella sfida casalinga contro la Geofarma Mola, dovrà cercare in tutti i modi di conquistare i due punti fondamentali per staccarsi del fondo della classifica oggi condiviso con Taranto, Valmontone e con i prossimi aversari pugliesi. I biancorossi di coach Luise hanno affrontato senz'altro un ciclo di partite complicate. Ma, visti i progressi fatti da inizio campionato, c'è la sensazione che con maggiore determinazione anche un pizzico di buona sorte in più, qualche risultato diverso sarebbe stato possibile.

Ma ormai, per Ierbs e compagni, c'è solo da guardare avanti per riprendere sin dalla sfida di domenica alle 18 al PalaBCC, il cammino verso la salvezza, missione non semplice in questa stagione di serie B. Coach Luise avrà tutti i suoi uomini a disposizione, confidando nella progressiva crescita di Vincenzo Dipierro, giocatore che porta in dote qualità ed esperienza alla giovane squadra vastese.

Ma è tutta la Vasto Basket ad essere chiamata ad una prova di carattere per tornare ad una vittoria che manca da più di un mese. Palla a due domani sera, domenica 29 novembre, alle 18 al PalaBCC, con i biancorossi che sperano di ripetere le positive e vincenti prestazioni contro Senigallia e Pescara.