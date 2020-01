Emergenza continua sulle strade del Vastese e Anas impegnata su più fronti. La già compromessa Statale 650 - Trignina [FOTO E VIDEO] subisce un altro importante danno. La notizia è di pochi minuti fa: una voragine si è aperta nel terrapieno che precede il ponte sul torrente Monnola tra i territori di Celenza sul Trigno e Tufillo.

Il corso d'acqua, ingrossato dalle piogge dei giorni scorsi, lo ha eroso creando il vuoto sotto la sede stradale, proprio come accaduto per la parte collassata sul Treste.

In questo caso, una carreggiata è ancora utilizzabile. L'Anas ha istituito il senso unico alternato regolato con un semaforo.

Lo strascico di quest'ultima ondata di maltempo, quindi, continua a farsi sentire facendo lievitare i disagi e i tempi di percorrenza. I lavori di ripristino inizieranno domani mattina. L'intero tratto sarà tenuto sotto controllo. Squadre di protezione civile vigileranno tutta la notte insieme all'Anas per regolare il traffico in questa zona e in corrispondenza delle deviazioni per aggirare il pezzo crollato più a valle.