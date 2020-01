Ci vorranno dai 10 ai 15 giorni per riaprire al traffico il tratto della Statale 650 - Trignina crollato ieri [VIDEO]. È la prima stima ottimistica dopo gli eventi di ieri. Sul posto questa mattina c'era il sindaco di Lentella, Carlo Moro, ad attendere l'inizio dei lavori. Esclusa – in mattinata, dopo un incontro con i vertici Anas – una riapertura parziale a senso unico alternato. I lavori cominceranno già domani 29 novembre, nonostante il bel tempo previsto in questo fine settimana.

Il tratto crollato fa parte del terrapieno che precede la struttura realizzata nel 2007 dopo il crollo totale del ponte durante l'estate. Per "fare volume" all'epoca all'interno del terrapieno furono lasciati anche i piloni del vecchio viadotto. Quella nuova ha retto all'urto dell'acqua.

Il presidente della Regione Luciano D'Alfonso ha comunicato agli enti locali più prossimi al tratto interessato di aver stanziato gli importi necessari in somma urgenza per ripristinare il tratto crollato e la circolazione sulla fondovalle Treste. Quest'ultima, che poteva essere una valida alternativa, è stata gravemente danneggiata dalla furia del fiume che ha portato via interi campi coltivati e ampi tratti di strada nei comuni di Cupello e San Buono.

Oggi il torrente, dopo sole 24 ore, ha una portata minima in netto contrasto con quanto accaduto ieri.

PERCORSI ALTERNATIVI - Con il blocco della Trigina, il traffico tra A1 e A14 è paralizzato. Mezzi pesanti e automobili sono costretti a percorrere lunghi tratti abbandonati da oltre 10 anni [LEGGI].

Attualmente per chi deve spostarsi dalla costa all'entroterra i percorsi sono due. Per tratti brevi per raggiungere i comuni più vicini è consigliabila la Provinciale che da San Salvo passa per Montalfano e proseguire per Lentella/Fresagrandinaria (da questi due comuni è poi possibile scendere verso la Trignina da riprendere in direzione Isernia). Da evitare il tratto interno Palmoli - Dogliola interessato da più frane in località Fonte la casa.

Per chi deve affrontare viaggi più lunghi è invece consigliabile il tratto molisano: da San Salvo dirigersi verso Montenero di Bisaccia, raggiungere Mafalda e riprendere la Statale 650 in direzione Isernia.