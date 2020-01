È un momento più che positivo per l'All Games San Salvo calcio a 5 che si mantiene in striscia positiva da tre giornate e, con la seconda vittoria consecutiva, ottenuta ai danni dell'Area L'Aquila, sale in zona playoff al 5° posto in classifica. La sfida del palazzetto di via Verdi è finita 3-2 per D'Alonzo e compagni che, prima del fischio d'inizio, hanno sancito un nuovo accordo di partnership con l'agenzia Planet Win di San Salvo. Con mister Lanza squalificato i sansalvesi hanno ritrovato alcune pedine importanti assenti nelle ultime partite ma, dopo aver colpito una traversa con Di Ghionno in avvio di partita, al 10' sono andati sotto. Al 15', però, Marcone ha riportato la situazione in parità.

Nel secondo tempo gli aquilani sono rimasti in 4 per un'espulsione ma i biancazzurri non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica per andare in gol. Il raddoppio è però arrivato grazie ad un pregevole assist di tacco di Marcone che ha servito Di Ghionno per la rete del 2-1. Ancora Di Ghionno, qualche minuto dopo, ha siglato la rete del doppio vantaggio. Il forcing della squadra ospite ha prodotto un gol negli ultimi minuti (3-2). Ma, nel finale di partita, l'All Games ha saputo reggere agli attacchi degli avversari e conquistare così 3 punti preziosi.

Sabato prossimo trasferta in casa della Fenice, formazione 11ª in classifica, con la squadra del presidente Di Ghionno che proverà ad allungare la sua striscia di successi.