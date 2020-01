Incidente sulla statale 16, in località Canale, questa mattina dopo le 10. Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, a scontrarsi sono state una Ford Galaxy e una Peugeot 206, che procedevano entrambe verso nord.

A seguito dell'impatto, la Peugeot è finita fuori strada ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'automobilista, lievemente ferito, dall'auto, che aveva le portiere bloccate a causa dell'urto. Una volta liberato dalle lamiere, l'uomo è stato condotto presso il locale pronto soccorso dall'ambulanza del 118. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Nessun problema per il conducente dell'altra auto.