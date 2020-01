Con le note di Let me go di Steep alle ore 16 in punto ha avuto inizio in piazza san Vitale, per il terzo anno consecutivo, il flash mob patrocinato dal Comune di San Salvo nella Giornata internazionale della disabilità.

L’evento, promosso da Special Olympics Italia, è stato organizzato da Special Olympics Chieti e dall’associazione Artificio Dei onlus, nell’ambito delle iniziative sostenute dagli assessorati comunali alle Politiche sociali e allo Sport.

Per l’occasione il sindaco Tiziana Magnacca ha ricordato l'elevato livello di attenzione dell'amministrazione comunale per le tematiche della disabilità. In particolare ha evidenziato come "continuano le politiche di sostegno alle famiglie nel cui nucleo familiare sono presenti disabili. Sono già previste delle riduzioni per il pagamento delle tasse comunali come Tasi e Tari, ora dal prossimo 1° gennaio ci sarà la riduzione della quota mensile per i disabili che usufruiscono della mensa scolastica. Un gesto di solidarietà di tutta la comunità sansalvese, che si fa ulteriormente carico di questa problematica".

Tanto l’entusiasmo, quindi, per un appuntamento "di forte aggregazione", come evidenziato dall'assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini nel saluto ai partecipanti – che vede al centro della nostra azione amministrativa anche le persone con disabilità".