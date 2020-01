A tre giorni dalla riapertura del calciomercato, in Eccellenza e Promozione si torna in campo rispettivamente per il quattordicesimo e tredicesimo turno di campionato. Per quanto riguarda la massima serie abruzzese, le capolista Vastese e Paterno non intendono commettere un passo falso per rimanere a guardare dall’alto tutte le altre. I marsicani saranno di scena a Sambuceto in un test sulla carta più che abbordabile. La squadra di Iodice è ancora imbattuta in campionato, mentre i biancorossi in questa fase della stagione cercheranno di stringere i denti per arrivare alla pausa natalizia con il primato ancora in tasca. Per molti aspetti sarà una domenica strana visto e considerato che le società sono già molto attive sul mercato e che le voci che circolano, non aiutano a mantenere la concentrazione alta.

Questa domenica a Città Sant’Angelo non sarà facile conquistare i tre punti per Giuliano e compagni. Reduci dalla pesante sconfitta in Coppa Italia (3-0 con il San Salvo LEGGI) e da una vittoria sofferta nel derby con i biancazzurri in campionato, i ragazzi di mister Colavitto dovranno fare a meno di De Fabritiis (nella T.A.C. di venerdì il responso è stato positivo: il versamento alla tempia si sta riassorbendo), Polisena, Giancristofaro e Faccini, quest’ultimo ieri ha subito un pestone in allenamento e salterà la sfida con la Renato Curi Angolana e con il Sambuceto in casa, visto che prima di dieci giorni non lo si vedrà in campo. Quest’ultimo infortunio complica la situazione in casa Vastese e molto probabilmente Colavitto schiererà dal primo minuto Iaboni, il quale ha bisogno di tornare al gol ed allontanare ogni dubbio su una sua permanenza a Vasto. Contro l’Angolana i biancorossi dovranno tornare ad esprimere il proprio valore, consapevoli che i padroni di casa vorranno rifarsi dopo la brutta sconfitta con il Cupello.

A San Salvo la gioia per la vittoria in Coppa Italia firmata Triglione, Di Ruocco e Colitto è stata messa da parte perché al Bucci in questa quattordicesima giornata arriverà l’ostico Morro d’Oro che proverà in tutti i modi a strappare punti contro i biancazzurri. I ragazzi di mister Rufini dovranno fare a meno di Torres e Ramundo (squalificati), oltre agli infortunati Cordisco, D’Aulerio e Di Pietro. Per recuperare lo svantaggio di otto punti dal Paterno e dalla Vastese, i sansalvesi non possono permettersi passi falsi e quindi fare punteggio pieno sperando in uno scivolone o dei vastesi o dei marsicani. Otto punti non sono pochi, ma mister Rufini in passato si è trovato già in una situazione simile, per poi riuscire a vincere il campionato come nell'esperienza a San Severo.

A Cupello c’è aria di tagli e ridimensionamenti. Le voci del mercato non aiutano di certo i ragazzi di mister Di Francesco ad avere la tranquillità giusta per portare a casa la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Val di Sangro e Angolana. All’appello mancherà Zeytullayev (squalificato). Contro il Montorio in trasferta i rossoblù avranno la possibilità di scavalcare, in caso di vittoria, proprio i teramani in classifica, ma per farlo ci vorrà il contributo di tutti. In attesa di conoscere quali saranno le partenze ed i possibili arrivi in casa Cupello, Avantaggiato e compagni provano a ripetere la risalita che lo scorso anno li portò trai primi posti della classifica e che gli permise di chiudere così una stagione da otto in pagella.

Tutte le sfide della quattordicesima giornata

Alba Adriatica-Capistrello

Celano-Torrese

Miglianico-Francavilla

Montorio-Cupello

Pineto-Martinsicuro

RC Angolana-Vastese

San Salvo-Morro d’Oro

Sambuceto-Paterno

Val di Sangro-Acqua e Sapone

La classifica

Vastese 29

Paterno 29

Martinsicuro 27

Pineto 24

Morro d’Oro 23

San Salvo 21

Miglianico 19

Sambuceto 16

Alba Adriatica 16

RC Angolana 16

Capistrello 16

Montorio 15

Cupello 13

Val di Sangro 13

Torrese 11

Francavilla 10

Celano 10

Acqua e Sapone 7

Per quanto riguarda il Campionato di Promozione (gir.B), Vasto Marina e Casalbordino sono chiamate a fare punti per non perdere terreno dai vertici della classifica, quest'ultima ancora molto corta. I vastesi saranno di scena sul campo del Palombaro, formazione reduce dalla vittoria con il Passo Cordone e in cerca di ulteriori punti. I ragazzi di mister Cesario, avendo abbandonato la vetta della classifica pareggiando con la Virtus Ortona, domenica tenteranno di ritornare in alto, aspettando di conoscere quali saranno le mosse sul mercato della società.

Il Casalbordino torna a giocare tra le proprie mura contro il Fossacesia con l'obbligo di portare a casa una vittoria ed evitare così un eventuale sorpasso da parte dei lancianesi, distanti solo due punti dai giallorossi. Con la consapevolezza che a breve Stango saluterà tutti e partirà verso altre destinazioni, i ragazzi di mister Farina dovranno comunque lasciar perdere le voci di eventuali arrivi e partenze e pensare solo a fare bene. Intanto è tornato De Cillis ('93), in partenza anche Di Biase e Paolucci. Questa prima parte della stagione ha registrato un andamento più che positivo dei casalesi, forse non consapevoli realmente di poter trovarsi così in alto a questo punto del campionato. Si continua a parlare di una salvezza tranquilla, ma il mercato di dicembre potrebbe portare a Casalbordino qualche nome di rilievo che a quel punto alzerebbe l'asticella degli obiettivi stagionali.

Tutte le sfide della tredicesima giornata

Bucchianico-Passo Cordone

Casalbordino-Fossacesia

Castello-Silvi

Palombaro-Vasto Marina

Pinetanova-Penne

Pro Sulmona-Villa

River Casale-Castiglione Val Fino

Torre Alex-Fara San Marino

Virtus Ortona-Delfino Flacco Porto

La classifica

Il Delfino Flacco Porto 23

Penne 23

Vasto Marina 22

Casalbordino 20

Silvi 20

Pro Sulmona 20

River Casale 19

Castello 2000 18

Fossacesia 18

Fara San Martino 16

Passo Cordone 16

Torre Alex 16

Palombaro 12

Bucchianico 11

Virtus Ortona 11

Villa 2015 10

Pinetanova 9

Castiglione Val Fino 4