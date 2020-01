Cene a tema 'vastesi-abruzzesi' negli Stati Uniti che hanno raccolto i consennsi dei partecipanti. Ai fornelli uno chef vastese, che da 20 anni ormai vive e lavora negli States, Marco D'Amico, che ha ospitato Rosanna Di Michele, impegnata ormai da tempo nel promuovere i prodotti abruzzesi in Usa. Due serate nei ristoranti Bistro 73, di Bernardville e di New Providence, in cui "non poteva mancare il Montepulciano d'Abruzzo oltre al nostro olio di oliva e infine i mitici tarallucci con il ripieno di confettura arrivata direttamente da Vasto - racconta Rosanna Di Michele - .

Nelle due serate i clienti sono stati molto soddisfatti nel gustare i piatti abruzzesi. Sono davvero di aver ritrovato Marco e Antonella D'Amico qui negli Stati Uniti. Stare con loro mi ha fatto sentire come a casa e ho provato la grande soddisfazione di poter collaborare con un grande professionista come Marco. Come diciamo noi dalle nostre parti "squadra vincente non si cambia" .