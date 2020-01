Ore 19 - Ancora un intervento di vigili del fuoco e protezione civile, nella zona del casello della A14 Vasto Nord. Idrovore in azione per un allagamento che ha interessato la zona, che viene tenuta sotto osservazione. Zone critiche rimangono a Vasto Marina, dove le abitazioni di fronte all'Istituto "San Francesco" sono senza illuminazione, e nella zona del ristorante "Il Salice", al confine tra Vasto e San Salvo Marina, dove c'è un paolo elettrico sommerso dall'acqua.

Ore 18 - Domani scuole chiuse a San Salvo. A tal proposito, si avvisa è in circolazione uno screenshot sulla chiusura delle scuole di un vecchio articolo di Zonalocale.it, riferito però a precedenti episodi di allagamenti, che nulla hanno a che vedere con i fatti di oggi. Si invitano i lettori a non tenerne conto. Ore 16 - Chiuso l'ingresso a San Salvo Marina all'altezza della rotonda nei pressi del torrente Buonanotte. Ore 15 - A San Salvo e Casalbordino istituiti i Coc, centri operativi comunali, per gestire le emergenze. Ore 13,30 - A Casalbordino i vigili del fuoco hanno rimosso un albero pericolante.

Ore 13 - A Casalbordino le mareggiate hanno invaso l'intera spiaggia.

Ore 12,30 - Intasato il 115. Per i vigili del fuoco è una giornata di lavoro straordinario: decine di interventi in tutta la provincia. Il Vastese è una delle aree più colpite. Disastrata la viabilità verso l'interno: chiusa la statale 650 Trignina e smottamenti su molte strade provinciali.

Ore 11,15 - La piena del torrente Buonanotte ha causato ingenti danni. A distanza di meno di un anno, gli stessi problemi: allagata tutta l'area attorno alla statale 16, compresi il vivaio Spadaccini e il Camping Europa. Non è stato sufficiente l'argine costruito la scorsa estate di fianco alla pista ciclabile.

Ore 10,50 - A Vasto un muro è crollato in via Goldoni, vicino a via Madonna dell'Asilo, distruggendo un'auto e una moto. Sul posto la protezione civile. Non ci sono feriti.

Ore 10,45 - Fango e detriti hanno ostruito gli ingressi del Centro culturale Aldo Moro. Dichiarata inagibilità, sospese tutte le attività fino al 30 novembre. In corso i lavori.

Ore 9,40 - A Cupello manca la corrente da oltre 9 ore. Black-out anche a Fresagrandinaria e nella zona di via Giulio Cesare a Vasto.

Ore 9 - A Vasto è allagato l'ultimo piano della scuola elementare Bachelet. Sul posto sono giunti i carabinieri.

A San Salvo allagata anche la palestra del Mattioli; è stata chiusa.

Ore 8,30 - La situazione più delicata ora si registra a San Salvo Marina, dove i residenti dei complessi Nereidi e Aretusa stanno spostando le automobili per evitare che vengano danneggiate come nel marzo scorso.

I cortili dei residence sono già allagati. "L'acqua mi arriva già al polpaccio - racconta un residente - Il corso del torrente Buonanotte è ostruito all'altezza del ponte della Statale come già accaduto mesi fa".

Anche la Statale 16 risulta allagata a tratti.

A Vasto Marina già diversi i garage invasi dall'acqua. Nella parte alta della città manca la corrente in gran parte di via Giulio Cesare. Danni per alcune attività commerciali costrette a restare chiuse.