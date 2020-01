Sono cominciate le attività organizzate dal Progetto Giovani del Comune di Vasto presso il Centro Polivalente "E. Berlinguer" in via Anelli 22 (ex Istituto d'Arte).

L' appuntamento del workshop gratuito di ricamo artistico è iniziato ieri pomeriggio. Il corso è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni interessati a creare immagini e messaggi con tecniche di ricamo semplici e alla portata di tutti, un approccio artistico ed originale ad una tecnica antica. Le lezioni saranno tenute da Marina Bolmini. Per iscrizioni e altre informazioni inviare una email a marinabolmini@gmail.com oppure telefonare al 347-7946879 (Clicca qui per l'evento Facebook).

Il secondo appuntamento è con il laboratorio gratuito di scrittura creativa, a cura di Mascia Di Marco. Il corso prevede una serie di lezioni teoriche sulle tecniche narrative, dal personaggio alla costruzione di una storia, un ciclo di letture, proiezioni di film e esercizi mirati. Primo incontro organizzativo si terrà venerdì 27 novembre alle ore 16. Per informazioni e iscrizioni basta inviare una e-mail a masciadimarco@libero.it oppure telefonare al 339-7158508 (Clicca qui per l'evento Facebook).

L’incontro organizzativo per il laboratorio di fotografia digitale si terrà venerdì 4 Dicembre alle ore 16. Il corso prevede una serie di lezioni teoriche e pratiche per fornire una formazione di base per approcciarsi all’affascinante mondo della fotografia digitale. La responsabile del corso è Enrica Caula. Per iscrizioni e altre informazioni: sideshow@hotmail.it, 347-8216846.