Non ha risparmiato il porto di Vasto il maltempo che in queste ore si sta abbattendo su tutto il territorio. Particolari disagi si sono riscontrati questa notte, durante la quale gli operatori della piccola pesca si sono dovuti adoperare per limitare i danni alle imbarcazioni prodotti dalle violente mareggiate.

Vento e pioggia hanno reso particolarmente difficile le operazioni notturne, durante le quali un giovane, a causa di un'ondata improvvisa, è finito in acqua. Per fortuna, la forte costituzione fisica del giovane e il pronto intervento dell'uomo che era con lui sull'imbarcazione per rafforzare gli ormeggi, hanno evitato il peggio. Il giovane è stato subito tirato fuori dall'acqua in buone condizioni, tanto che non è stato allertato neppure il 118.

Al di là della disavventura, fortunatamente a lieto fine, rimangono i danni alle imbarcazioni e i disagi degli operatori. Anche la viabilità del porto ha subito danni, con fango e sassi che hanno invaso diversi tratti di strada, e il tratto a ridosso del muraglione impraticabile per via delle mareggiate che continuano a riversare sulla banchina grandi quantit d'acqua. Comprensibile la preoccupazione degli operatori che con queste situazioni di maltempo vedono a rischio i propri investimenti. Non è la prima volta che il porto di Vasto si trova esposto a questo tipo di criticità e probabilmente non sarà l'ultima, se non intervengono una serie di interventi strutturali a rafforzare i dispositivi per arginare mareggiate e maltempo.